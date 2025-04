Turista mineiro leva tiro em tentativa de assalto na Zona Portuária

Rio - Um turista mineiro foi baleado, neste domingo (6), em uma tentativa de assalto na Avenida Barão de Tefé, Zona Portuária do Rio. A vítima estava próxima ao Armazém 4 e aguardava para embarcar em um cruzeiro para a Europa, quando foi alvo do criminoso. O bandido chegou a fugir do local em um carro roubado, mas acabou sendo preso.

Vídeos que circulam na redes sociais mostram que a vítima foi colocada em um carrinho de um vendedor ambulante, onde recebeu os primeiros socorros. A região onde o crime aconteceu estava bastante movimentada na ocasião. Em outras imagens, o turista aparece conversando com um socorrista e relata ser de Minas Gerais e que o cruzeiro em que ele iria embarcar com familiares seguiria para a Europa.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito iniciou a tentativa de roubo na altura do Armazém 4 e o turista entrou em luta corporal com ele, quando foi baleado. Equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) estiveram no local e socorreram o homem para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o quadro dele é estável.

Após o crime, o assaltante fugiu em um carro roubado e houve perseguição dos PM e de agentes da Operação Centro Presente. Os policiais conseguiram interceptar o veículo na Rua Barão de Tefé onde ocorreu um confronto. O criminoso ainda tentou continuar fugindo pelo Morro do Pinto, mas acabou sendo detido por equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Providência.

Com o bandido foram apreendidos um revólver calibre 38, alguns bens e o automóvel roubados. De acordo com a Polícia Civil, ele foi conduzido por policiais militares à 5ª DP (Mém de Sá) e autuado em flagrante pelos crimes de roubo e tentativa de latrocínio. O caso foi encaminhado à Justiça.