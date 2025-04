Cadeirante recebe CNH após ser detido por dirigir com cabo de vassoura

Rio - João Marcelo Drummond conquistou a sua carteira de habilitação, nesta segunda-feira (7). Em fevereiro de 2024, o cadeirante foi flagrado dirigindo carro de aplicativo sem documentos adequados e foi multado e conduzido à delegacia. Na época, ele, que não tem as duas pernas, usava um cabo de vassoura para operar os pedais. Agora, está devidamente capacitado para dirigir um veículo adaptado.

Blitz da Secretaria de Ordem Pública (Seop) flagrou João Marcelo trabalhando sem CNH e carro adaptado Reprodução

"As coisas na minha casa apertaram, e eu tive que encontrar um meio de trazer sustento para dentro de casa. Fui para a rua, trabalhar com carro de aplicativo, só que sem a CNH. Acabou que fui pego", disse o condutor, que usava a conta de aplicativo no nome de um vizinho para conseguir trabalhar.

Ele contou que, depois do incidente, o presidente da comissão das Pessoas com Deficiência (PCDs) do Detran.RJ, Alessandro Leone, o ajudou a "dar o pontapé inicial" para resolver sua situação. Assim, Drummond se inscreveu no programa Cidadania Sobre Rodas, da Escola Pública de Trânsito (EPT), que oferece aulas gratuitas de direção a pessoas com deficiência. João fez as aulas práticas em carro especialmente adaptado pelo Detran para suas necessidades, e concluiu todo o processo no início do mês.



“Agora, dentro da lei, pretendo adaptar meu carro e usá-lo para fazer entrega de mercadorias”, disse, feliz em ter dado o "pontapé final" do processo. Ele elogiou a equipe do programa e disse que os instrutores estão no seu coração. "Estava muito receoso, mas percebi que não é um bicho de sete cabeças. Basta ter força de vontade e trabalhar a parte mental. Os instrutores são muito bons e permitem a realização de nossos sonhos", completou.