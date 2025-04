Maike comenta romance com Renata no 'BBB 25': 'Juntou as escovas de dente'

Maike e Renata conversaram sobre a sua relação dentro do Big Brother Brasil 25. Os dois se beijaram na última festa do reality show e vivem um romance desde então.

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Maike mencionou a dificuldade de ficar com a bailarina diante de tantas câmeras no reality. Os dois estavam de mãos dadas e trocando beijos no momento da conversa.

O representante comercial é o atual líder do programa e colocou a sister no VIP. Na noite de domingo, 6, os dois dormiram juntos no Quarto do Líder.

Ele alegou que não pode ficar perto da dançarina, que rebateu a afirmação alegando que os dois estão juntos há horas.

"Fico me controlando. Há horas, há dias. Desde o começo do programa", afirmou o líder.

Brincando, Renata disse que irá abrir mão de seu lugar no Quarto do Líder para que Maike durma com João Pedro. Ele rebateu, dizendo que ela já levou seus itens pessoais para o cômodo.

"Seu lugar é lá. Não tem essa. Já levou até suas coisas lá para cima [...] Botou escova de dentes, já era. É, juntou as escovas de dente, já era", explicou.