Ajuda na hora de declarar o Imposto de Renda

Com o prazo para declaração do Imposto de Renda (IR) aberto, muitos brasileiros entram em desespero, porém muitas vezes é por puro desconhecimento. A grande maioria das escolas, atualmente, não conta com aulas de educação financeira, criando lá na frente, na vida adulta, um estranhamento com o assunto.

Muitas pessoas recorrem ao serviço de contadores para realizarem suas declarações, porém há quem não possa arcar com este custo. Por isso, alguns locais estão prestando auxílio a quem tem esta dificuldade. A Universidade Cândido Mendes (Ucam) é um deles. As unidades do Centro e da Tijuca prestam orientação no preenchimento do IR: o serviço foi iniciado ontem e estará disponível até o dia 30/05, das 14h às 18h.

Luiz Lindolpho, professor do curso de Ciências Contábeis da UCAM, dá dicas para quem pretende fazer a declaração nos terminais da universidade. "Não deixe de recuperar a declaração do ano anterior, de levar recibos médicos, de dentistas e profissionais de saúde, de planos de saúde, documentos de compra e venda de bens, prestações e mensalidades de escola ou cursos", alerta.