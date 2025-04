Exposição de graça na Lapa

O Museu da Imagem e do Som, na Lapa, inaugurou a exposição "A fotografia pelas lentes do MIS RJ", que reforça a importância na preservação da memória através de de imagens. Com entrada gratuita, a mostra reúne equipamentos antigos, fotografias, documentos e acessórios que pertenceram a grandes nomes deste segmento no Brasil, como Augusto Malta, Guilherme Santos, Ortiz Rubio Alexim e Ronaldo Câmara.

"Essa ação destaca o trabalho desses grandes fotógrafos e reforça o papel do museu como guardião da memória visual do Rio de Janeiro e do Brasil. Cada imagem presente no acervo conta uma história, e nos ajuda a compreender o passado a partir do olhar sensível e único desses profissionais. Preservar e difundir esse legado é fundamental para que as futuras gerações possam acessar e valorizar esse patrimônio cultural", ressalta Cesar Miranda Ribeiro, presidente do MIS.

A visitação ocorre de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 17h. O MIS fica na Rua Visconde de Maranguape, número 15, na Lapa. Mais informações: (21) 2332-9266.