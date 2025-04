Civil caça Xela no Catete

A Polícia Civil realizou, na manhã de ontem, uma operação no Morro Santo Amaro, no Catete, para localizar Alexsandro Pinto Teixeira, o "Xela". O traficante era procurado por tentativa de feminicídio. De acordo com as investigações, o homem tentou matar a própria companheira durante o Carnaval deste ano. Ele não foi localizado pelos agentes.

No decorrer da ação, um criminoso, que não teve a identidade divulgada, foi morto após entrar em confronto com os policiais. Apesar de não conseguir cumprir o mandado de prisão do traficante, o delegado Rafael Barcia considera que outros objetivos foram cumpridos na ação.

"Sabemos que a sabe que a facção criminosa está protegendo ele. O objetivo secundário era realmente atingir a facção criminosa, o Comando Vermelho", disse. Segundo ele, a investida revelou uma prática inédita para a corporação: criminosos instalaram portões de ferro na comunidade para dificultar o avanço das equipes. "Arrancamos portões que estavam sendo usados como barricada". Foram apreendidas uma pistola e drogas, além de uma moto recuperada.