Vídeo: Ônibus tomba e deixa 10 mortos e vários feridos em Minas Gerais

Minas Gerais - Pelo menos dez pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas após um ônibus, com cerca de 49 passageiros, tombar na madrugada desta terça-feira (8), na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos duas crianças estão entre as vítimas fatais.

O veículo tombou no trecho conhecido como "Trevo do Queixinho". Imagens aéreas mostram que o acidente aconteceu em uma curva. Equipes de resgate das cidades Uberlândia, Tupaciguara e Araguari atuam na ocorrência.

Ônibus tomba e deixa vários mortos e feridos na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista teria perdido o controle do ônibus, que capotou e o veículo ficou tombado. O ônibus havia saído de Anápolis (GO) com destino a São Paulo, transportando 49 passageiros.

Os feridos foram encaminhados para diferentes unidades de saúde, como o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari e outros hospitais da região.

A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que, em razão do atendimento às vítimas, a UPA Araguari está em estado de superlotação.



"Diante disso, a Prefeitura solicita à população que não se desloque à UPA, salvo em casos de urgência e emergência, e que aguarde a abertura da unidade de saúde mais próxima, a fim de garantir atendimento adequado aos feridos no acidente. A Prefeitura de Araguari está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais de nossa rede no atendimento às vítimas. Manifestamos profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas fatais deste trágico episódio", informou em nota.

A viação Real Expresso, responsável pelo veículo, informou que mobilizou equipes da empresa para auxiliar no atendimento às vítimas e que os passageiros ilesos foram liberados e seguiram viagem.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e às suas famílias", disse.