Morre o ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, aos 87 anos

Rio - Nesta terça-feira (8), morreu o ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o Manga, um dos grandes ídolos da história do Botafogo . Ele tinha 87 anos e estava internado no Hospital Rio Barra.

O ex-jogador lutava contra um câncer de próstata. O Botafogo informou que o presidente do clube, João Paulo de Magalhães Lins, já ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório do ídolo.



"Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações", afirmou o João Paulo.

Manga iniciou a carreira no Sport. Posteriormente, chegou ao Botafogo, onde fez história. Ele defendeu o Glorioso entre 1959 e 1968. Ele fez parte de dois dos maiores times da história do Alvinegro, os bicampeões cariocas de 1961/1962 e 1967/1968.

Em dezembro do ano passado, o Botafogo levou o troféu da Libertadores até o ex-goleiro . Manga ficou muito feliz com a visita especial a sua casa, no Retiro dos Artistas, e celebrou a conquista inédita do clube.

"Muito contente em ver o presidente do Botafogo (Durcesio Mello) aqui na minha residência, ainda mais agora como campeão da Libertadores da América. Muito feliz de ver essa torcida do Botafogo torcendo pelo clube. Parabéns ao treinador e a toda a equipe! Um grande abraço para a torcida do Botafogo", disse, em vídeo postado pelo clube.

Depois do Botafogo, Manga defendeu o Nacional-URU, onde foi tetracampeão nacional e conquistou a Libertadores de 1971. Posteriormente, voltou ao Brasil para jogar no Internacional. Com a camisa do Colorado, faturou os Campeonatos Brasileiros de 1975 e 1976 e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976).

No futebol brasileiro, ainda atuou no Operário-MS, no Coritiba e no Grêmio. Ele encerrou a carreira no Barcelona de Guayaquil, onde foi campeão equatoriano (1980 e 1981). Manga também defendeu a seleção brasileira e foi titular na Copa do Mundo de 1966.

Veja a nota do Botafogo:

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 87 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68.



Titular da Seleção Brasileira de 66, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo.



O presidente do Botafogo, João Paulo de Magalhães Lins, já ofereceu o salão nobre de General Severino para a realização do velório do ídolo alvinegro.



“Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações”, afirmou o presidente João Paulo.

Veja a nota do Internacional

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos Gaúchos (1974, 1975 e 1976).



Sua atuação na final do Brasileiro de 1975, jogando com dois dedos quebrados, simboliza a coragem e a entrega que o tornaram um dos maiores goleiros da nossa história.



Descanse em paz, Manguita!