DJ é preso por ameaçar a ex com vídeos íntimos

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (7), o DJ Gabriel Petrucci Fonseca, acusado de ameaçar de morte a ex-companheira e violar uma medida protetiva. Ele foi localizado em casa, no bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.



De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), a prisão foi realizada após a vítima procurar a delegacia, em estado de desespero, relatando a escalada das ameaças. Mesmo proibido judicialmente de manter contato, o suspeito teria enviado dezenas de mensagens ofensivas, áudios com ameaças de morte e divulgado imagens íntimas da ex-parceira em redes sociais e sites na internet.



As investigações apontam ainda que Gabriel também ameaçou a mãe da vítima, descumprindo outras restrições impostas pela Justiça.



A reportagem tentou contato com a defesa do DJ, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto para manifestações.