Kevin Bacon diz que conheceu sua esposa quando ela tinha 12 anos

Kevin Bacon revelou que conheceu sua esposa, Kyra Sedgwick, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. O ator explicou que o primeiro encontro dos dois foi profissional.

"Eu estava fazendo muitas peças fora da Broadway... Tinha 19 anos, então ela devia ter uns 12. A mãe dela tinha me visto em algumas peças e sabia que a pequena Kyra de 12 anos queria ser atriz. Então disse: 'Tem um ator que acho que você deve ver'", disse no programa The Drew Barrymore Show da segunda-feira, 7.

Bacon explicou que a mãe de Kyra a levou para ver uma de suas peças em Nova York. Após a apresentação, ela o abordou e o elogiou.

"Essa menina de 12 anos chegou e disse: 'Oi, gostei de você na peça'. E, segundo ela, eu respondi: 'Obrigado, querida', meio misógino."

Anos depois, em 1988, os dois trabalharam juntos em Lemon Sky. Na época, Kyra se lembrava do encontro, mas Bacon não.

Segundo o ator, isso fez com que ela não gostasse dele. "Não foi amor à primeira vista", brincou.

Apesar disso, os dois se casaram no mesmo ano e seguem juntos desde então. Juntos, eles são pais de Travis, de 35 anos, e de Sosie, de 33.