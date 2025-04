E o 'Sabãozinho' não escorregou

A Polícia Civil prendeu, ontem, Rodrigo de Oliveira Benedito, conhecido como 'Sabãozinho'. Ele é alvo de dois mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Segundo as investigações conduzidas pela 124ª DP (Arraial do Cabo), Rodrigo exercia o papel de 'frente' — uma espécie de gerente do tráfico — em parte da comunidade da Coca-Cola, também conhecida como Matinha, dominada pela facção Comando Vermelho.

Segundo os policiais, Sabãozinho teria tentado executar um homem com disparos de pistola calibre .45, motivado por uma dívida relacionada ao tráfico local.

Ainda conforme a polícia, Rodrigo possui uma extensa ficha criminal, com várias anotações por envolvimento com o tráfico de drogas, especialmente na comunidade do Morro da Providência, na Zona Central.