Guerra entre traficante causa intenso tiroteio na Vila Kennedy

Rio - Um intenso tiroteio voltou a assustar moradores na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (9). O confronto ocorreu novamente entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) por disputa de território.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 14° BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Durante patrulhamento no local, agentes do Grupamento de Ações Táticas do 14° BPM prenderam dois homens que estavam em uma laje. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas e carregadores. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e o policiamento segue reforçado.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos tiros. Segundo moradores, traficantes do TCP da Vila Aliança, em Senador Camará, invadiram a região e escreveram a sigla da facção em muros da comunidade.

Ainda nas redes sociais, internautas comentaram os momentos de terror em meio ao fogo cruzado. Há relatos de moradores que ficaram presos dentro de uma igreja durante o confronto, enquanto carros e motos foram vandalizados e atingidos pelos tiros. Na ocasião, um motorista de aplicativo revelou ainda ter sido furtado.

"Roubaram R$80 reais meu, que eu trabalhei, ainda levaram meu desodorante e meu perfume. Os caras são porcos, reviraram meu carro todo", explicou o condutor enquanto mostrava o veículo.

"Muito tiros, até bomba estão usando. Imagino as pessoas na praça que não conseguem subir e voltando do trabalho, triste realidade", afirmou um morador. "Estamos presos aqui na igreja. Meu Deus! Muito tiro de tudo quanto é arma", alertou outro.



"Sacanagem! Trabalhador chegando em casa depois de um dia de trabalho e tem que passar por isso, é muito esculacho e humilhação", afirmou mais um.

"Parece guerra de Israel... Só Jesus para guardar", comentou outro. "Misericórdia! Paz nesse lugar, ninguém aguenta mais, é guerra quase todo dia", disse um comentário.



"Relatos de veículos vandalizados, motos danificadas e até moradores que teriam sido agredidos e assaltados por invasores", contou mais um.

Chefe do tráfico preso

A região é dominada pelo Comando Vermelho e sofre constantes disputas de território. Na última sexta-feira (4), policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam Leonardo Farinazo Pampuri, o Léo Barrão, um dos chefes do tráfico de drogas operado pela organização criminosa que atua na comunidade. A captura, que ocorreu no Complexo do Alemão, Zona Norte, onde ele se escondia, foi fruto da "Operação Contenção", que buscava desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da organização criminosa.