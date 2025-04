Cabo da PM é assassinado durante tentativa de assalto na Zona Norte

O cabo da Polícia Militar Fábio Cordeiro Matheus dos Santos foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (9) durante um assalto em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Os criminosos levaram seus pertences e fugiram, deixando para trás as duas motocicletas — a da vítima e a usada pelos assaltantes.



Segundo a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na Rua Nazaré, próximo a uma das escadas da estação de trem do bairro, área de grande circulação. No local, os policiais identificaram a vítima como sendo o cabo Fábio, que estava de folga.

Crime aconteceu na Rua Nazaré, em Anchieta Reprodução / Redes Sociais



De acordo com informações preliminares, o agente trafegava em sua moto particular quando foi abordado por dois criminosos em outra motocicleta. Durante o assalto, os bandidos atiraram contra o policial, que morreu no local.



O cabo era lotado no Comando de Polícia Pacificadora (CPP) e integrava a corporação havia nove anos. Ele deixa esposa e filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.