Muro caiu e parou metrô

O Procon notificou a concessionária Águas do Rio após obras da empresa provocarem o desabamento de um muro de contenção sobre a Linha 2 do metrô, na altura da estação Engenho da Rainha, na Zona Norte. O incidente ocorrido interrompeu a circulação de trens em 11 estações e paralisou parte da cidade, prejudicando mais de 57 mil passageiros. Somente após mais de quatro horas, a Linha 2 do MetrôRio foi restabelecida e todas as estações fechadas foram reabertas. De acordo com a concessionária, a linha foi ocupada por 30 metros de escombros.

Equipes da Secretaria do Consumidor e o Procon estiveram na obra e constataram que a Águas do Rio fez escavações perto do muro de contenção da linha férrea. A terra removida foi depositada contra a estrutura de forma irregular e sem o devido acompanhamento técnico. Segundo o Procon, o acúmulo de material provocou uma pressão excessiva sobre o muro e causou o desabamento.

A queda aconteceu em um horário de pico no fluxo de passageiros, causando transtornos no trajeto entre a Zona Norte e o Centro. O trânsito de veículos também foi afetado na Avenida Martin Luther King Júnior, uma das principais da região. A estrutura divide os trilhos do metrô da via, que ficou com uma das faixas totalmente interditada.

A paralisação do transporte causou transtornos em diversas estações. "Acabei de pagar R$12 de uber pra chegar no metrô. Cheguei e me deparo com essa situação. E agora? Meu dinheiro foi pro ralo porque não tem metrô. Como que eu chego no trabalho? Muita incompetência!", reclamou uma usuária.

A Águas do Rio informou que vai se manifestar sobre a notificação da Secretaria do Consumidor e do Procon-RJ dentro do prazo estabelecido.