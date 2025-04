Homem morre esfaqueado após reclamar com vizinho que andava pelado em casa

Rio - Um homem, de 30 anos, morreu após ser esfaqueado por um vizinho, na tarde desta quarta-feira (9), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Andrei Drieiven Spatafora da Silva teria sido morto depois de reclamar que William Fernandes de Lima andava pelado em casa. O autor foi preso em flagrante.

De acordo com relatos, a vítima já havia protestado anteriormente sobre o fato de William andar nu pela residência. Andrei teria conversado em outras oportunidades com o vizinho para evitar a situação, citando que tem duas crianças em casa e que dava para ver tudo. Porém, nada mudou.

Nesta quarta, após uma discussão sobre o tema, William esfaqueou Andrei na região do tórax e fugiu logo em seguida. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), ainda em Duque de Caxias, mas chegou já sem vida na unidade.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam o autor no estacionamento de um supermercado no bairro Vila São Luís. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHFB) e autuado em flagrante pelo homicídio.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a perda da vítima. "Perdi um grande amigo. A ficha ainda não caiu, parece um pesadelo. Lembrarei para sempre dos nossos momentos juntos, das risadas e das conversas jogadas fora. Vá em paz, irmão. Saiba que sentirei muito a sua falta. O céu ganhou mais uma estrela", postou um internauta.

Andrei fazia parte do grupo Peladeiros Futebol Clube, que se reúne para jogar futebol em Caxias. A diretoria e os membros prestaram homenagem à vítima em um texto conjunto.

"Perdemos não apenas um jogador, mas um amigo, um irmão. Em nome de todos os 'Peladeiros', quero deixar registrado o quanto ele foi importante para cada um de nós. Dentro de campo, era raça, alegria e vontade. Fora dele, era sorriso, parceria e coração enorme. Andrei não era só parte do time, era parte da nossa história. E é assim que ele vai continuar: vivo nas lembranças, nos jogos, nas resenhas, nas risadas que compartilhamos. O campo nunca mais será o mesmo sem ele, mas jogaremos sempre com a honra de carregar seu nome no peito e sua memória no coração. Vai em paz, irmão. Obrigado por tudo!", disse o grupo.



O homem será sepultado na noite desta quinta-feira (10) no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte.