Assassino de argentina em Búzios é condenado a 33 anos de prisão

Rio – Carlos José de França foi condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato da trapezista argentina Florencia Aranguren, em dezembro de 2023. O julgamento aconteceu na noite desta quinta-feira (10), no Fórum da Comarca de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.



Durante a sessão, os promotores apresentaram provas que confirmaram a participação do acusado no crime. Entre essas, estavam vestígios de sangue nas roupas do acusado e material genético dele encontrado sob as unhas da turista, o que indica que ela tentou se defender. O criminoso também tinha arranhões que combinavam com marcas de unhas humanas.

O júri entendeu que o crime foi cometido com crueldade e sem chance de defesa para a vítima. Além da pena de prisão, a Justiça determinou a indenização de R$ 50 mil à família da vítima. Parentes e amigos de Florencia vieram de Buenos Aires, na Argentina, para acompanhar a sessão e, antes do julgamento, foram recebidos por promotores do Ministério Público, que explicaram como funciona o Tribunal do Júri e garantiram que seus direitos seriam respeitados.



A decisão foi tomada após a aceitação dos argumentos apresentados pelo Grupo de Atuação Especializada em Tribunal do Júri do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaejuri/MPRJ), que atuou no caso.



A promotora Simone Sibilio, coordenadora do grupo, destacou a importância do resultado. “A pena aplicada representa uma resposta penal justa ao acusado e à sociedade de Búzios, que sentiu profundamente os impactos desse crime bárbaro”, disse.



Relembre o caso



Florencia Aranguren foi morta no começo de dezembro de 2023, três dias após chegar a Búzios. Ela foi atacada enquanto caminhava por uma trilha em direção à praia de José Gonçalves. Carlos a matou com 18 facadas. O corpo foi encontrado por guardas municipais. Testemunhas disseram que ele agiu com frieza no local, mas acabou preso pouco depois.