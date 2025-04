Lady Gaga no Rio: tudo sobre a megaestrutura que já supera a de Madonna

A montagem do palco que vai receber Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, já começou. A estrutura está sendo erguida na areia da praia desde segunda-feira, 7, e envolve uma megaoperação com cerca de 4 mil pessoas na equipe de produção nacional - sem contar o efetivo de órgãos públicos que também atuam no evento, como segurança, transporte e saúde.

O palco principal terá 1.260 metros quadrados e estará a 2,20 metros do chão, altura pensada para melhorar a visibilidade do público. A produção ainda contará com 10 telões de LED distribuídos pela praia e um painel de LED de última geração no centro do palco, prometendo uma experiência grandiosa para quem estiver presente e também para aqueles que assistirem de casa.

Inicialmente, os trabalhos estão focados em marcações e preparação do piso. As imagens oficiais da montagem devem ser divulgadas só na próxima semana, quando o palco começar a tomar forma. A apresentação, marcada para 3 de maio, está prevista para começar às 21h, com duração de 2h30. O show será gratuito, aberto ao público e terá transmissão ao vivo na TV Globo, Multhishow e Globoplay.

A estrutura do evento está sob responsabilidade da Bonus Track, mesma produtora que assinou o histórico The Celebration Tour de Madonna no ano passado, também em Copacabana. Para efeito de comparação, o palco da Rainha do Pop tinha 24 metros de largura e 18 metros de altura, com três passarelas e um elevador. A expectativa é que o show de Gaga supere esses números em impacto visual e tecnológico.

Lady Gaga anunciou sua vinda ao Brasil no fim de março, nas redes sociais. "Meu coração se partiu quando tive que cancelar anos atrás. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca", escreveu ela, relembrando o show que precisou adiar no Rock in Rio de 2017, após ser hospitalizada por causa da fibromialgia. A última vez que Gaga se apresentou no País foi em 2012.