Operação mira envolvidos em mortes e roubos no Morro dos Macacos

Rio - Uma operação mira criminosos do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, envolvidos em roubos, tráfico, homicídios e tentativas de homicídios. A Polícia Civil cumpre, nesta sexta-feira (11), sete mandados de prisão contra bandidos da facção que controla a comunidade. Até o momento, um suspeito foi detido.

A ação é realizada pela 20ª DP (Vila Isabel), com apoio da 22ª (Penha) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O objetivo é desarticular o narcotráfico da comunidade e o tribunal de execução. As investigações, que duraram seis meses, descobriram um grupo dentro do Terceiro Comando Puro (TCP), responsável por executar criminosos rivais, impor terror a familiares deles e moradores.

Segundo a Polícia Civil, policiais foram atacadas por bandidos na entrada do Morro dos Macacos. Até o momento, foram apreendidos um fuzil, munições e um suspeito foi conduzido à delegacia. Por conta da tensão na região, a Secretaria Municipal de Saúde informou que duas unidades da rede municipal de saúde em Vila Isabel suspenderam as atividades externas na manhã desta sexta-feira.

Desde o ano passado, o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho (CV) travam uma disputa pelo controle do Morro dos Macacos, que já provocou diversas mortes. Os conflitos se intensificaram neste ano, com direito a símbolos das facções espalhados pela comunidade. Atualmente, o TCP domina o morro, mas os constantes tiroteios na área são resultado de uma tentativa de expansão territorial do CV, com traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, buscando aumentar sua influência.