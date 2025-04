Polícia prende em Mesquita covardão que torturou mulher com maçarico

Um homem foi preso em flagrante, em Mesquita, na Baixada Fluminense, após algemar e queimar o braço de uma mulher com um maçarico. Marcos Barbosa Marques responderá pelos crimes de tortura e posse de munição de uso restrito.



Segundo a 53ª DP (Mesquita), Marcos participava de um esquema fraudulento que permitia o pagamento de boletos de alto valor com abatimentos de até 50%. A vítima seria encarregada de receber o dinheiro e quitar as faturas, mas teria deixado de efetuar alguns pagamentos, gerando prejuízos ao agressor.



A polícia chegou até o local do crime após a esposa de Marcos registrar uma ocorrência de estelionato e informar que a mulher retornaria à residência naquele dia para buscar novos boletos. No endereço, no bairro Edson Passos, os agentes encontraram a vítima algemada e com queimaduras no braço. Também foram apreendidos o maçarico utilizado na agressão e munições.



As investigações continuam. A delegacia vai desmembrar o inquérito para apurar detalhes sobre a operação dos pagamentos e a possível prática de fraude bancária.