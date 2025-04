Integração do Riocard com Jaé

O início da exclusividade do uso do Jaé como sistema de bilhetagem nos transportes públicos do Rio está marcado para o dia 1º de julho. Segundo o cronograma anunciado à época do lançamento, em julho do ano passado, todos os passageiros já deveriam estar viajando com o Jaé desde fevereiro do ano passado. No entanto, com as dificuldades para a implementação do serviço, o prazo foi adiado.

De acordo com o prefeito, o modelo atual de bilhetagem eletrônica, baseado no RioCard, estaria sob o controle exclusivo das empresas, sem auditoria independente.

Paes afirma que a transição para o novo sistema permitirá à prefeitura reorganizar a rede de transporte com base em dados mais confiáveis e que atende a uma demanda da sociedade civil e Ministério Público.