Guerra sem fim aterroriza moradores de diversos bairros ao redor do morro

Por conta da tensão na região, a Secretaria Municipal de Saúde duas unidades da rede municipal de saúde de Vila Isabel suspenderam as atividades externas. Desde o ano passado, o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho (CV) travam uma disputa pelo controle do Morro dos Macacos, que já provocou diversas mortes.

Os conflitos se intensificaram neste ano, com direito a símbolos das facções espalhados pela comunidade. Atualmente, o TCP domina o morro, mas os constantes tiroteios na área são resultado de uma tentativa de expansão territorial do CV, com traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, buscando aumentar sua influência.