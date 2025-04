Filha de Maria Gladys nega ter roubado aposentadoria da mãe

Maria Thereza Mello Maron, filha de Maria Gladys, negou ter roubado a aposentadoria da mãe em vídeo publicado no Facebook na noite de sexta-feira, 11. Em entrevista à Rádio Tupi FM, a atriz de 85 anos havia afirmado que uma de suas filhas, responsável por administrar sua conta, roubou todo seu dinheiro.





No vídeo, Maria Thereza detalhou a situação financeira e de moradia da mãe. Ela também indicou os locais onde Maria Gladys teria se hospedado nas últimas semanas. "Tenho como provar. Todos os lugares por onde ela passou e onde ela gastou o dinheiro dela. Eu jamais roubaria a minha mãe", afirmou.





Segundo ela, até 30 de março Maria Gladys estava em um apartamento de temporada no Rio de Janeiro, onde passou três meses. Ao final da estadia, a atriz "estava dura, porque era final do mês, e eu consegui que ela ficasse fiado em um hotel no Flamengo". Ela teria passado duas noites no local, de onde saiu em 1º de abril, após receber a aposentadoria e pagar pela estadia.





"Fomos para o Planalto do Chopp [rede de cervejarias do Rio], ela curtiu. Foi para Copacabana, curtiu. Passou uma diária um hotel no bairro do Catete. No dia seguinte, consegui colocar ela em um táxi para Santa Isabel, onde minha irmã tinha conseguido uma pousada para ela passar o mês", continuou Maria Thereza. De acordo com a filha, Maria Gladys não quis ficar no hotel e pegou um táxi para Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais. "Mesmo com a gente falando para ela não ir, porque ela não teria dinheiro para ficar vivendo de diária", notou.





Maria Thereza diz que a mãe gastou a aposentadoria com hospedagem e bebida. "Não peguei um centavo da minha mãe. Eu só ajudo a minha mãe. Na verdade, posso dizer que sou a filha que mais ajuda ela. Estou no meio de um processo pela guarda do meu filho, e é um absurdo isso estar acontecendo agora, pode me prejudicar seriamente. Porque agora estou como a 'canalha' que rouba a aposentadoria da mãe. E não é nada disso".





A filha ainda explicou que também passa dificuldades financeiras e que organizou uma vaquinha para que amigos pudessem ajudar Maria Gladys. "Quando acabou o dinheiro, ela estava na pousada sem dinheiro para pagar, quase indo para a rua. Mas ela nunca dormiu na rua, nunca pediu esmola para ninguém", acrescentou. Ela disse que pretende vender um apartamento que tem em Copacabana, na zona sul do Rio, e comprar uma quitinete para a mãe morar.





Entenda o caso

Na quinta-feira, 10, Maria Thereza Mello Maron pediu ajuda para resgatar a mãe, que estaria perdida em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, e precisava chegar ao Rio, onde a filha reside. Ela disse que a mãe não tinha dinheiro e estava "confusa".





Em seguida, Maria Gladys falou à Rádio Tupi FM. Ela explicou que saiu do Rio de Janeiro por conta dos altos gastos que tinha no local e que viajou até Minas com o dinheiro de sua aposentadoria, mas relata que teve dinheiro roubado pela filha. "Tô maluca, não sei o que eu faço. Como eu vou dizer que não tenho dinheiro para pagar isso aqui? Como vou sair daqui? Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde eu vou ficar, na rua?", disse ela, aos prantos.





Também à Tupi FM, outro filho da atriz, Glayson Gladis, afirmou que sua mãe não está bem de saúde. "Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois voltou pro Rio para a casa da minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. Desde então, está sem rumo", disse.





Ainda de acordo com Glayson, a mãe teria usado todo o dinheiro da herança e se recusou a morar no Retiro dos Artistas. "Ela quer voltar [para o Rio de Janeiro], mas não tem grana nem para passagem. E eu não vou ajudar", acrescentou. Glayson afirmou que não se meteria na briga entre Gladys e suas irmãs.





Em janeiro, a atriz foi dada como desaparecida por algumas horas após Maria Thereza não conseguir localizá-la no apartamento em que ela estava hospedada em Copacabana, em meio às festas de Ano Novo. Duas horas mais tarde, disse nas redes sociais que a havia encontrado e tranquilizou os internautas.





Maria Gladys participou de novelas como Vale Tudo e Top Model. A veterana se tornou conhecida pelo público jovem por ser avó da também atriz Mia Goth, que faz sucesso em Hollywood e estrelou filmes como Pearl e MaXXXine.