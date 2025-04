Motociclista morto assinaria documento da casa própria no dia do crime

Rio - O dia em que perdeu a vida tinha tudo para ser um dos mais inesquecíveis para Luan Villela de Figueiredo da Silva. O motociclista, que realizava entregas, assinaria na quinta-feira (10) a documentação de sua primeira casa própria ao lado da mulher, mas não teve tempo porque foi morto a tiros em uma tentativa de assalto, enquanto trabalhava, na Piedade , Zona Norte do Rio.

Quem conta sobre o sonho interrompido de Luan, de 31 anos, é Laís Villela, irmã do rapaz, revelando outra conquista dele - esta, sim, concretizada -, a moto que usava no momento do crime: “Ele tinha acabado de comprar uma moto zero, não tinha nem dois meses. E estava já com o documento da casa que ele e a mulher estavam comprando. Faltava só assinar. Inclusive, ia assinar ontem (quinta) quando chegasse em casa”, recorda Laís, ao DIA.

A jovem lembra do irmão com carinho, destacando que ele vinha concentrando esforços no objetivo de realizar seus sonhos: “O Luan era uma pessoa muito tranquila, um irmão muito carinhoso. Gostava sempre de estar perto, de abraçar, de beijar. Ele era... Sem palavras. Estava feliz, ia completar um ano de casado em agosto. Era uma pessoa que vivia praticamente para o trabalho. Eu e meus irmãos até estávamos zoando ele esses dias, que não estava saindo mais, bebendo... E ele dizia que já tinha família e que estava atrás do objetivo dele, de construir as próprias coisas”.

Laís ressalta ainda que o irmão jamais se envolveu com atividades ilícitas: “Era uma pessoa maravilhosa, nunca teve amizade com gente errada”.

O velório de Luan está marcado para as 13h deste sábado (12), no Cemitério de Inhaúma, também na Zona Norte. O sepultamento acontece às 14h.

A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam diligências para apurar a autoria e motivação do crime.