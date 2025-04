Foragido da Justiça suspeito de estupro é preso na Zona Norte

Rio – Policiais do 41º BPM (Colégio) prenderam Robson Pereira Alves, de 52 anos, nesta sexta-feira (11), no conjunto de favelas de Acari, Zona Norte do Rio. O homem era foragido da Justiça após mandado de prisão por crimes de violência doméstica contra mulher e ainda possuía uma anotação criminal por estupro.

Cartaz do Disque Denúncia anuncia a prisão de Robson Reprodução

Segundo uma fonte ligada à PM, a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), Robson - suspeito de manter em cárcere privado a ex-companheira na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste - foi localizado enquanto tentava buscar refúgio na casa de parentes em Acari.

Contra o indivíduo, havia mandado de prisão preventiva, expedido pelo IV Juizado de Violência Doméstica/Regional de Bangu, pelos crimes de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher e violência doméstica contra a mulher.

Ele foi encaminhado à 39ª DP (Pavuna), para cumprimento do mandado, e em seguida a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permaneceu à disposição da Justiça.