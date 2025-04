Grávida é presa com maconha e frascos de lança-perfume

Rio - Uma grávida foi presa na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária, após policiais militares encontrarem grande quantidade de drogas em sua bagagem, nesta sexta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi flagrada com 1.240 trouxinhas de maconha, 100 frascos de "black lança" e 72 de lança-perfume.



Agentes do Batalhão de Polícia de Turismo realizaram a prisão. A corporação, no entanto, não deu mais detalhes sobre o destino dela e nem a sua identidade. O caso está a cargo da 17ª DP (São Cristóvão).