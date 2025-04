Ex de Davi Brito, Mani Reggo comemora reviravolta na vida no último ano

Rio - Ex-namorada de Davi Brito, a empreendedora Mani Reggo está com novidades em sua vida profissional. Ela vive uma reviravolta em menos de um ano. Em 2024, ela tinha uma barraca de lanches em Salvador quando ficou famosa com a ida do ex-namorado, Davi Brito, ao BBB 24. Agora, em 2025, ela se tornou dona de loja de roupas.



Nesta sexta-feira, (11), ela inaugurou a sua loja de roupas em um shopping na Bahia e celebrou a mudança em sua carreira. Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, ela disse: "O que eu acho mais importante de tudo dentro desse processo é que a gente não pode desistir dos sonhos. Ainda que pareça que não vai dar certo, a gente tem que persistir. E eu saio de lá, de uma barraca de lanche, e eu nunca imaginei, ter uma loja de roupa. Que a gente possa acreditar em nós mesmos e nos nossos sonhos".

E completou: "Somos 4 meninas, sempre muito unidas e sabem andar comigo desde o começo. Então, tem que agradecer primeiramente a Deus e agradecer a ela também pela força. Eu sou grata sempre por esse momento".



Confira:

Caso na justiça de Mani Reggo contra Davi Brito



A influenciadora e empresária venceu uma ação judicial contra o estudante de Direito, na qual solicitava o reconhecimento da união estável com o vencedor do BBB 24. De acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, a decisão foi emitida na última sexta-feira, dia (4).

Segundo o portal, a sentença de primeira instância, assinada pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador, garante a Mani o direito a 50% do valor obtido por Davi no BBB 24.



Os advogados Sérgio Nunes e Juliana Andrade, que representam Mani, do escritório Kruschesky Nunes Ribeiro, confirmaram que houve uma decisão judicial, mas não divulgaram os detalhes devido ao sigilo processual, conforme informou o portal.



A quantia estimada a ser partilhada entre as partes ultrapassa os R$ 3 milhões. No BBB 24, Davi faturou um prêmio de R$ 2,92 milhões. Além do valor em dinheiro, ele também foi contemplado com dois automóveis — uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025 — avaliados, juntos, em cerca de R$ 700 mil.



Durante sua participação no BBB 24, Davi chamava Mani Reggo de "esposa", mas, ao deixar o programa, afirmou que o relacionamento ainda era apenas um "conhecimento". Antes da fama e enquanto atuava como motorista de aplicativo, ele chegou a morar com Mani em Salvador. A relação, que se estendeu por aproximadamente um ano e meio, chegou ao fim logo depois de sair do reality.