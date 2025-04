Apresentadora Ana Maria Braga e o marido viajam para Boston

fotogaleria

No clique, o casal, que está junto desde 2022, aparece juntinho e agasalhado para enfrentar as baixas temperaturas da cidade norte-americana. "Não gosto de frio", disse Ana Maria, aos risos, ao chegar no destino. Ela também mostrou que durante a viajem de avião, se distraiu com joguinhos. "A cabeça não está fazendo nada. Cabeça vazia, oficina do diabo. Aqui, não... me divirto e ganho legal", brincou.A apresentadora foi até os Estados Unidos para participar de um evento na Universidade de Harvard, neste final de semana. "Fui convidada para participar de um evento que o Gil do Vigor já participou na Universidade de Harvard, a mais conceituada universidade americana. Eu vou participar de painéis para alunos brasileiros que buscam expandir os limites do conhecimento com discussões construtivas, com líderes de diversos setores", contou a comunicadora durante o "Mais Você", da TV Globo, que foi ao ar nesta quarta-feira (10). Por conta da viagem, o programa desta sexta (11) foi comandado por Thalita Moretti e Fabrício Battaglini, assim como irá acontecer nesta segunda-feira (14).