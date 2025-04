Todo cuidado em casa!

Inicialmente criado para ser um meio de comunicação de fácil acesso na internet, o Discord tem sido local de crimes virtuais nos últimos anos. A plataforma é um recurso de chamadas de voz e vídeo idealizado para melhorar a comunicação de usuários de jogos online. O diferencial dele para outros programas é a possibilidade de juntar inúmeras pessoas dentro de uma ligação.

As chamadas 'comunidades' são grandes salas de bate-papo que podem ser criadas e deixadas abertas ou fechadas para novos usuários utilizarem. Entretanto, como é possível restringir o acesso à conversa em grupo, a plataforma só pode interromper um chat em caso de denúncias, o que dificulta o trabalho das autoridades.

Segundo o Discord, a empresa tem políticas rígidas e ferramentas de denúncia de casos criminosos e está tentando aplicar inteligência artificial, sistemas de reconhecimento de fraudes e canais de denúncia mais ágeis. Eles também cooperam com autoridades em casos mais graves, por exemplo, se houver mandado judicial ou evidências claras de crime.

Nos últimos anos, o Discord tem sido alvo de investigações no Brasil devido ao uso da plataforma para a prática de crimes virtuais, especialmente contra crianças e adolescentes. As autoridades brasileiras têm intensificado ações para combater esses crimes, e a empresa tem tomado medidas para colaborar com as investigações e aprimorar a segurança na plataforma.

Policiais civis têm se infiltrado em comunidades do Discord para monitorar e investigar crimes virtuais contra menores, como chantagens, indução à automutilação, estupros virtuais e incentivo ao suicídio. Segundo a Polícia Civil, em pelo menos quatro estados brasileiros — Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo — já houve casos do tipo.

Apesar das diretrizes da plataforma, a Polícia Civil tem encontrado dificuldades para intervir junto ao aplicativo Discord. Em março, um pedido de bloqueio de uma live foi recusado pela plataforma, após policiais constatarem que um conteúdo de incentivo a violência contra crianças e adolescentes era exibido.