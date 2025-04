Mickey Rourke deixa Big Brother britânico por 'linguagem inadequada'

O ator Mickey Rourke deixou o Celebrity Big Brother UK, versão britânica do reality show. O ator saiu do programa neste sábado, 12, após "uso de linguagem inadequada".

"Mickey Rourke concordou em deixar a casa do Celebrity Big Brother nesta noite, após uma discussão com o Big Brother sobre o uso de linguagem inadequada e sobre comportamentos inaceitáveis", disse um representante do programa em comunicado oficial ao site americano Deadline.

O incidente mais recente envolveu Rourke e o colega de confinamento Chris Hughes. Os dois discutiram durante uma tarefa, e Rourke usou o que foi descrito como "linguagem ameaçadora e agressiva".

Rourke já havia sido advertido pela produção do programa após usar insultos homofóbicos contra a cantora e apresentadora JoJo Siwa.

Na ocasião, ele havia perguntado se JoJo era "gay" e se referiu a ela usando a expressão "fag" - em inglês, um termo pejorativo para pessoas LGBT. O público chegou a pedir a expulsão do ator por conta dos insultos.