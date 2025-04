Adegão Português é declarado patrimônio cultural carioca

Rio - O Adegão Português, tradicional restaurante do Bairro Imperial de São Cristóvão, na Zona Norte, foi oficialmente declarado patrimônio cultural do Rio. O prefeito Eduardo Paes esteve no local, neste sábado (12), quando foi afixada a tradicional placa azul que celebra a homenagem e reconhece a importância do estabelecimento para a cidade.



Paes descerrou a placa comemorativa ao lado de Pablo Iglesias, um dos proprietários da casa, e de antigos funcionários do restaurante. "É um reconhecimento, principalmente aos nossos colaboradores. O Adegão tem uma história importante. São sessenta e um anos aqui em São Cristóvão. É o trabalho de uma vida", festejou Iglesias.



Fundado em 1964, o Adegão passa a integrar o Circuito dos Negócios Tradicionais da cidade, que já reúne 31 endereços emblemáticos. Prestes a completar 61 anos, ele foi criado por quatro amigos imigrantes. Inicialmente, funcionava como churrascaria e pizzaria, mas ganhou notoriedade ao incorporar ao menu os famosos bolinhos de bacalhau e pratos generosos à base de bacalhau e frutos do mar, que conquistaram uma clientela fiel.

A iniciativa foi capitaneada pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), responsável por conceder a distinção a espaços que marcam a história e o cotidiano da cidade.



Com a homenagem, o restaurante se une a outros estabelecimentos icônicos da cidade, como a Churrascaria Palace, em Copacabana, o Rio Scenarium, na Lapa, e a Confeitaria Colombo, no Centro.