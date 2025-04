Duas pessoas morrem em acidente entre carro e moto

Rio – Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou dois homens mortos, na noite deste sábado (12), em Saquarema, na Região dos Lagos. A colisão aconteceu na altura do número 300 da Avenida Litorânea, no bairro de Barra Nova.

Informações iniciais dão conta de que três pessoas estariam ocupando a motocicleta no momento do acidente – uma terceira vítima teria sido levada a uma unidade de saúde com ferimentos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado no quartel de Araruama por volta de 1h45 deste domingo (13). Os militares, que não confirmaram se as vítimas fatais eram ocupantes da moto, encaminharam os corpos ao Instituto Médico Legal, também em Araruama.

Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas e do estado de saúde da possível terceira vítima.