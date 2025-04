Recém-nascida é encontrada em caixa de papelão em Belford Roxo

Rio – Uma bebê, com aproximadamente um dia de vida, foi encontrada por uma moradora, neste sábado (12), dentro de uma caixa de papelão, de uma marca de calçados, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A criança - que teria nascido com 39 semanas e cinco dias de de gestação, com 3.570g e 51,5 cm de altura - estava com roupas de manga longa e enrolada em uma manta.

Segundo a Polícia Militar, a moradora entregou a bebê - que estava sobre um sofá próximo a entulhos na calçada da Avenida Francisco, no bairro Vasco - a policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).

Os agentes levaram a bebê ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada, para os primeiros socorros. A direção da unidade informou que ela foi avaliada pela equipe de neonatologia e segue estável, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal.

A Polícia Civil divulgou que o caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e que as circunstâncias do abandono estão sendo apuradas.