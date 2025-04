Papa surpreende fiéis e comparece a missa

O papa Francisco surpreendeu os 40 mil fiéis que lotaram a Praça de São Pedro, no Vaticano, para assistir à missa do Domingo de Ramos. O pontífice fez uma rápida aparição no fim da celebração e cumprimentou os presentes. "Bom Domingo de Ramos! Boa Semana Santa!", disse o papa. A participação do pontífice na celebração não estava prevista.

Demonstrando sinais de recuperação, o papa Francisco apareceu em uma cadeira de rodas e apresentava voz mais firme. Ele esteve internado por quase 40 dias em virtude de uma pneumonia bilateral.

A oração do Domingo de Ramos foi presidida pelo cardeal Leandro Sandri, que leu a homilia preparada por Francisco, na qual o papa agradece as orações pelo seu restabelecimento.

“Irmãs e irmãos, agradeço muito pelas orações de vocês. Neste momento de fraqueza física, me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus. Eu também rezo por vocês e peço que confiem comigo ao Senhor todos os que sofrem, especialmente aqueles afetados pela guerra, pela pobreza ou pelos desastres naturais. Em particular, que Deus receba em sua paz as vítimas do desabamento de uma estrutura em Santo Domingo e conforte seus familiares”, diz um trecho do texto.

A Santa Sé não confirmou a presença do papa nas cerimônias da Páscoa. Segundo o Vaticano, tudo dependerá do clima e da recuperação do pontífice nos próximos dias.