Marina Ruy Barbosa faz participação em show de Luísa Sonza

Rio - Luísa Sonza fez o último show da turnê "Escândalo Íntimo" em São Paulo, na noite deste sábado (12). Durante a apresentação, que aconteceu no espaço Unimed, a cantora convidou para subir ao palco a atriz Marina Ruy Barbosa.

"Vocês não imaginam o que é, né? Gente, simplesmente eu vou convidar ao palco para cantar comigo Marina Ruy Barbosa! Faz barulho", disse a artista. A atriz - que também posou para cliques antes da apresentação - foi recebida com muitos aplausos e gritos.

As duas performaram a canção "Chico", que ficou conhecida por ser uma homenagem ao então namorado de Luísa, Chico Moedas. Pouco tempo depois do lançamento do hit, o ex-casal viveu um término conturbado, em setembro de 2023. Luísa também agitou o público ao som das canções e coreografias de "Carnificina", "Penhasco2", "Bêbada Favorita", "A Dona Aranha" e mais.

Luísa Sonza e Marina Ruy Barbosa cantando Chico. pic.twitter.com/EoyzTSYLIp — Central Luísa Sonza (@centraldaluisa) April 13, 2025

O show ainda contou com a presença do namorado da cantora, o médico português Luis Ribeirinho. Eles tornaram o relacionamento público em março de 2024. A diva pop ainda deixou os fãs eufóricos antes do show. De roupão, óculos escuros e bobs no cabelo, a estrela distribuiu chocolates.



a luísa sonza muito diva distribuindo chocolates para os fãs antes do show pic.twitter.com/K9ePwdmOi7 — webdivo nettinho (@webdivonettinho) April 13, 2025

A artista pop também irá se apresentar com a turnê "Escândalo Íntimo" em vários estados dos Estados Unidos como Califórnia, Flórida, Nova Iorque e Massachusetts, em junho deste ano. Algumas datas, inclusive, já tiveram todos os ingressos vendidos.

Próximas datas da turnê nos Estados Unidos

4 de junho - Los Angeles, Califórnia



7 de junho - Los Angeles, Califórnia (vendido)



8 de junho - Berkeley, Califórnia



13 de junho - Orlando, Flórida



14 de junho - Miami, Flórida (vendido)



15 de junho - Miami, Flórida



19 de junho - Nova Iorque



20 de junho - Boston, Massachusetts (vendido)



21 de junho - Boston, Massachusetts