Gil canta com Sandy e Arnaldo Antunes em show no Allianz Parque, em SP

Rio - Em turnê pelo país, Gilberto Gil lotou mais uma vez o Allianz Parque, em São Paulo, em sua segunda apresentação na capital paulistana com a turnê "Tempo Rei". E na noite deste sábado (12), os convidados especiais que subiram ao palco foram Sandy e Arnaldo Antunes.

Ao lado de Antunes, Gil entoou "Rock do Segurança". Já com Sandy, cantou o clássico: 'Estrela'."Na turnê de despedida dos palcos, o veterano tem recebido convidados especiais em todos os concertos. Nomes como Caetano Veloso, Lulu Santos, Anitta e MC Hariel já cantaram com o artista.Com agenda lotada, o astro começou em Salvador, já passou por uma maratona de quatro shows no Rio de Janeiro e desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (11) para uma série de apresentações no Allianz. Os próximos shows são dias 25 e 26 de abril, no mesmo local. Em seguida, ele volta ao Rio e depois segue a turnê pelo país, passando por cidades como Brasília, Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Recife.