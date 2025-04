Eliezer desabafa sobre críticas por ter participado de expedição cristã: 'Fé não se explica'

O ex-BBB Eliezer fez um desabafo no Instagram após ser criticado por participar de expedição do Legendários. O movimento cristão "busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão", e tem sido pauta nas redes sociais nos últimos dias.

"Não deboche nem critique a fé do outro. Fé se vive. Fé transforma. Fé não se explica", escreveu Eliezer na legenda do vídeo. Segundo o ex-BBB, ele teria recusado diversos pedidos de entrevistas para comentar sobre o Legendários.

"Eu não quis falar, e muitas pessoas pensaram que era porque eu tinha me arrependido, por conta da repercussão negativa, das críticas e deboches feitos por anônimos e famosos. Não falei antes porque eu acredito que fé não se explica. Não tenho que dar o posicionamento da minha fé. O único posicionamento que tenho está aqui do lado do meu quarto, dentro do berço, vivo, com saúde", disse, se emocionando ao lembrar das complicações enfrentadas pelo filho Ravi, de 5 meses, e por Viih Tube, sua mulher.

Ravi passou 19 dias internado em hospital com o diagnóstico de enterocolite, que afeta o intestino.

Eliezer explicou que subir uma montanha na expedição do Legendários foi, para ele, uma forma de agradecer. "A minha fé é condicionada a Deus. Ele salvou o meu filho não foi a igreja, não foi o pastor ou a religião", disse.

O ex-BBB ainda citou as críticas que ele e Viih Tube receberam por conta da conversão religiosa. "Esse ataque vem acontecendo desde que viram a gente se batizando, há um mês. Falaram de um erro que cometemos dois anos atrás, que foi a divulgação de jogos de azar. Nós viemos a público, pedimos desculpas e nunca mais fizemos", apontou. "Mas as pessoas na internet só querem atacar, é uma forma de se aliviar".