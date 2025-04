'Vale Tudo': Alice Wegmann conta que já foi traída por amigas, assim como Solange

No papel de Solange na nova versão de Vale Tudo, a atriz Alice Wegmann falou sobre um ponto de identificação com a personagem da novela da TV Globo. Na trama, a diretora criativa da agência Tomorrow será enganada por Maria de Fátima (Bella Campos), que seduzirá Afonso (Humberto Carrão). Em entrevista ao jornal Extra, Alice contou que também já foi traída por amigas.

"É muito decepcionante... Acho que foi quase mais doído do que ser enganada por namorados. Na vida, costumo colocar as amizades no topo das coisas mais importantes", disse a atriz.

Na entrevista, Alice abriu o coração e falou sobre os planos para o futuro. Solteira, diz que quer ser mãe, ainda que não saiba quando. "Planejo congelar óvulos depois que a novela acabar para não me preocupar, se eu quiser ter filhos com 35 ou 40 anos, de maneira solo ou formando família. Mas sou romântica, sonhadora, tenho muita vontade de construir a vida ao lado de alguém", confessou.

A atriz também refletiu sobre sua sexualidade. "Me encantar por uma mulher ainda não aconteceu, mas pode acontecer um dia. E acho que vou estar de bem comigo para viver essa relação, se eu quiser. Se eu falar que sou [bissexual], vão me chamar de 'bi festinha'. Também prefiro não me classificar como hétero. Sou uma pessoa que tem desejos e que se redescobre a cada dia", definiu na entrevista.

A química em cena com Humberto Carrão, seu par na ficção, levou fãs da novela a torcerem pelo casal na vida real. "É muito legal perceber que a gente tem essa química, esse poder de convencimento e encantamento. É um reflexo de que o nosso trabalho está sendo bem feito", analisa a atriz.

Alice compartilhou que trabalharia com Carrão para sempre. "É um homem que admiro muito, fez trabalhos incríveis. Mas não só por isso. Ele é um parceiro generoso, que troca, que brinca, que valoriza a equipe. É um cara cuidadoso com quem está à sua volta, coisa que eu prezo muito. Além de decorarmos o texto, temos de olhar para os lados. E ele faz isso com maestria, sabe? Nas folgas, a gente se reúne em rodas de samba... Ele é um cara muito pé no chão, e isso me inspira".