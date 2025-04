Foram apreendidos diversos tipos de arma e material de combate dos bandidos

A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em conjunto com agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da 38ª DP (Brás de Pina). As investigações seguem para identificar outros envolvidos do grupo paramilitar.

As autoridades confiscaram diversos armamentos com os presos. Entre eles, sete pistolas, uma espingarda e uma réplica de arma de fogo, além de materiais bélicos e equipamentos táticos.

Confira os nomes dos presos: Anderson Campelo Cespedes; Dirley Queiroz da Silva; Elias Sales de Souza; Gabriel de Moraes Rodrigues; Isaias de Medeiros Paula; Kawyn Mesquita de Sant'Anna; Leonardo de Souza Ferreira; Lucas Brendo Gomes Lima de Barros; Rogério Moura Ferreira.