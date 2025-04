'Dona de empresa trabalha muito mais', diz Kelly Key sobre rotina de empresária

Kelly Key, um dos principais nomes da música pop brasileira no início dos anos 2000, falou sobre sua rotina em Angola, país em que vive ao lado do marido, Mico Freitas, e do filho mais novo do casal, Artur, de oito anos.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, exibida neste domingo, 13, ela contou que não se arrepende da decisão tomada há algum tempo, e tem trabalhado como empresária cuidando de parte dos negócios da família de seu marido - que tem empresas nas áreas de hotelaria, alimentação, banco e automóveis. Também está cursando a faculdade de educação física e nutrição e pretende ingressar num curso de biomedicina.

"Conciliar a vida pessoal com o trabalho sempre foi um desafio para mim. Sempre deixei muito claro que a minha prioridade é a minha família. Então escolhi trabalhar um pouco menos, escolhi trabalhar numa área específica", contou Kelly Key.

"Hoje posso fazer meu horário, sou dona das minhas empresas. Eu não preciso cumprir horários. Apesar de o dono da empresa trabalhar muito mais do que os seus funcionários. Às vezes a gente trabalha durante e fora do horário de trabalho, está sempre conectado de alguma forma com o trabalho", concluiu.

"O povo angolano é o mais resiliente que eu conheço. Falar de Angola para mim é como se estivesse falando do meu povo, de fato. Angola é o meu povo. Então mexe comigo. Mexe com o meu renascimento. É como se eu renascesse para um lugar que eu sempre quis estar e não sabia", prosseguiu Kelly Key, que escolheu viver no país "com casa, rotina e raízes" há cerca de quatro anos.