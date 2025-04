Cirurgia de Jair Bolsonaro termina após mais de 11 horas em hospital em Brasília

Brasília - Após mais de 11 horas, a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída na noite deste domingo (13), no Hospital DF Star, em Brasília. O político foi submetido a uma laparotomia exploradora, que teve início perto das 10h. Bolsonaro permanecerá internado por alguns dias para a recuperação.

Ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro comemorou o término do procedimento nas redes sociais. "Cirurgia concluída com sucesso! A Deus, toda honra e toda glória! Estou indo agora para a sala de extubação, onde poderei vê-lo", afirmou.



De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste domingo (13), o parlamentar foi submetido a uma laparotomia exploradora, devido à persistência do quadro de subobstrução intestinal. O procedimento consiste liberar aderências intestinais através de um corte na região abdominal.



Bolsonaro passou mal na última sexta-feira (11), durante um evento do PL no Rio Grande do Norte. Ele foi inicialmente atendido no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, e, em seguida, transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal. No sábado (12), ele foi levado para Brasília, onde foi realizada a cirurgia.



Segundo os médicos, o problema de saúde do ex-presidente está relacionado às múltiplas cirurgias realizadas desde a facada que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais.