Mulher morre baleada em culto religioso em Belford Roxo

Rio - Sebastiana Luiz da Silva, de 57 anos, morreu baleada na manhã de domingo (13) enquanto participava de um culto religioso na Travessa do Caranguejo, em Belford Roxo. De acordo com testemunhas, o grupo em que a vítima participava foi confundido com milicianos.



A morte teria sido provocada por traficantes da região, que suspeitaram dos trajes usados no encontro religioso, que seriam semelhantes aos de grupos rivais. Na ocasião, com a chegada de bandidos armados no local, os fiéis se assustaram e correram, momento em que a vítima foi atingida.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionadas para uma ocorrência de lesão corporal. Chegando ao local, a equipe foi informada que a vítima já havia sido socorrida para o Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBF) com disparos de arma de fogo.



A ocorrência foi inicialmente registrada na 54ª DP (Belford Roxo) e depois encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.