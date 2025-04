Chuva atinge o Rio e passagem de frente fria mexe com o tempo

Rio - Após um fim de semana ensolarado, pancadas de chuva foram registradas em diversos pontos do Rio na manhã desta segunda-feira (14). Segundo o Alerta Rio, a aproximação e passagem de uma frente fria causará queda na temperatura, com mínima de 20ºC e máxima prevista de 29ºC, e tempo chuvoso até a próxima sexta-feira (19).



Ainda nesta segunda, além das chuvas, os ventos estarão predominantemente moderados. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, há previsão de risco hidrológico baixo a moderado para todo o estado. Assim como risco de deslizamento, que também permanece baixo para a Região Serrana.

Segundo o Centro de Operações Rio, entre 8h15 e 8h30, houve registro de chuva forte nas estações de Piedade (8,0 mm) e Grande Méier (7,8 mm), moderada no Grajaú (2,2 mm), Madureira (2,0 mm) e Tijuca/Muda (2,0 mm), fraca na Tijuca (1,2 mm) e São Cristóvão (1,2 mm).

No momento, há registro de lâmina d’água na Avenida Dom Hélder Câmara, em Piedade, na altura da Rua Padre Manuel da Nóbrega. Comlurb e Secretaria de conservação foram acionadas.

Confira a previsão



Na terça-feira (15), a previsão para a cidade é de céu nublado com chuva fraca isolada a qualquer momento. Na quarta(16), uma região de baixa pressão no oceano irá influenciar o tempo. O céu estará nublado a encoberto e há previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da manhã.



A quinta (17) ainda será de tempo instável, com previsão de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento, com pancadas de chuva entre a manhã e à tarde.



Na sexta (18), em função da disponibilidade de umidade, a previsão é de predomínio de céu nublado com chuva fraca, isolada, a qualquer momento. Em todos os dias, os ventos estarão fracos a moderados.