Anvisa aprova primeira vacina contra Chikungunya, do Instituto Butantan

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da primeira vacina contra Chikungunya, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 14. Trata-se do imunizante IXCHIQ, desenvolvido pelo Instituto Butantan.

A Anvisa informa que a vacina, de dose única, será indicada para a prevenção da doença em pessoas com 18 anos ou mais. A substancia, no entaNto, é contraindicada para mulheres grávidas, pessoas imunodeficientes ou imunossuprimidas, avisa o órgão regulador.

"A vacina IXCHIQ demonstrou induzir produção robusta de anticorpos neutralizantes contra o vírus Chikungunya em estudos clínicos que avaliaram adultos e adolescentes que receberam uma dose do imunizante", cita a agência.

Chikungunya é uma arbovirose transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. O imunizante do Butantan já havia sido aprovado por outras autoridades internacionais, como a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos, e a Agência Europeia de Medicamentos (European Medicines Agency - EMA).