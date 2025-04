Homem é preso por agredir ex após ser confrontado sobre vídeo íntimo

Matheus Albierre Leal de Souza, de 22 anos, foi preso em flagrante na última sexta-feira (11), em Três Rios, no Sul Fluminense, após agredir a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, a mulher o confrontou sobre um vídeo íntimo com uma adolescente de 16 anos encontrado em seu celular. Ele responderá por lesão corporal.



A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. À polícia, a vítima relatou que descobriu gravações de conteúdo sexual envolvendo Matheus e uma adolescente. Durante o confronto, uma discussão teria evoluído para agressões físicas.



De acordo com o depoimento, Matheus, que pratica muay thai, atacou a mulher com socos e mordidas. Os gritos chamaram a atenção do pai da vítima, que interveio e conseguiu retirá-lo de cima da filha. O agressor fugiu logo em seguida.



A mulher afirmou ainda que manteve um relacionamento de dois anos com Matheus, com quem tem uma filha bebê, e que foi vítima de outras agressões ao longo da convivência.



Em sua versão, o acusado disse que a ex-companheira tinha acesso às suas redes sociais e, ao descobrir traições, partiu para cima dele. Afirmou que apenas revidou. O celular de Matheus foi apreendido e será periciado.



As investigações seguem em andamento. A adolescente que aparece no vídeo foi ouvida informalmente e afirmou ter enviado o conteúdo voluntariamente ao acusado. No entanto, acusou a ex-companheira dele de ter divulgado o material, inclusive para o próprio ex-namorado da jovem.



A Polícia Civil apura se Matheus armazenou o vídeo intencionalmente ou se apenas o recebeu, além de tentar identificar quem foi responsável por compartilhar o conteúdo. A divulgação de material íntimo sem consentimento é crime e pode render até cinco anos de prisão.