EBC é indicada ao Social Media Gov por atuação nas redes sociais

é finalista na 3ª edição do Prêmio Social Media Gov, principal premiação de comunicação em redes sociais do setor público. Organizado pela plataforma WeGov, o prêmio seleciona as principais referências em boas práticas na comunicação pública.

A EBC concorre com cinco conteúdos, indicados na categoria Comunicação como Serviço, que vai premiar “instituições que promoveram informações de interesse público, através de conteúdos certeiros e relevantes”.

Entre os conteúdos selecionados estão cinco trechos do programa Sem Censura, da TV Brasil. Entre os temas, que abordam assuntos como saúde e segurança, estão pautas atuais como o debate sobre o controle do uso de telas na infância e adolescência.

Diversas instituições públicas também concorrem ao prêmio. Na categoria em que foi indicada, a EBC concorre com cases de comunicação digital das prefeituras de Salvador e Florianópolis. Os vencedores serão conhecidos em 29 de abril, durante a 14ª edição do Redes Wegov.

“É cada vez maior o número de pessoas que se informam pelas redes sociais e a comunicação pública precisa se adequar a este novo contexto. Esses resultados só são possíveis porque existem profissionais competentes, dedicados exclusivamente a essa estratégia dentro do organograma da empresa”, ressaltou o presidente da EBC, Jean Lima.

O digital da EBC

A EBC é responsável pela gestão de mais de 30 perfis e acumula quase 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Entre os perfis administrados, além do carro-chefe @tvbrasil, estão as contas de @ebc, @canalgov e @agencia.brasil.

A empresa passou por um recente investimento em sua produção digital com a criação da Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais, em 2023.

“A criação dessa unidade permitiu uma verdadeira revolução digital da EBC. Uma iniciativa que tem resultado em uma inédita expansão da penetração dos conteúdos produzidos pela empresa, agora adaptados para o ambiente digital. Ganha a empresa, mas também ganha o povo, que passa a receber conteúdo essencial de forma acessível em sua timeline”, comemorou a superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, Nicole Briones.

O Sem Censura

Apresentado por Cissa Guimarães, o Sem Censura completa 40 anos este ano. No ano passado, o programa foi consagrado com o Prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Melhor Programa de Televisão. Também foi reconhecido no prêmio Melhores do Ano do site NaTelinha, parceiro do UOL, na categoria Melhor Programa de Entrevistas.