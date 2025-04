Operação em Rio das Pedras derruba portões de 'condomínio' da milícia

Em uma operação conjunta realizada nesta segunda-feira (14), policiais civis da 32ª DP (Taquara) e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) derrubaram cinco portões erguidos irregularmente na comunidade de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.



As estruturas foram construídas, segundo denúncias anônimas, para controlar o acesso a ruas bloqueadas mediante o pagamento de uma taxa mensal. Moradores relataram a cobrança de R$ 400 em dinheiro vivo para obter as chaves dos portões — valor exigido entre os dias 1º e 10 de cada mês. Quem se recusa a pagar, afirmam, sofre represálias.



Os portões estavam, em sua maioria, instalados em ruas sem saída. A polícia abriu investigação para identificar os responsáveis pela construção e manutenção das barreiras.



Mensagens enviadas ao programa RJ2, da TV Globo, atribuem a instalação à milícia que atua na região. A suposta atuação criminosa, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. Segundo os relatos, a ação teria começado há cerca de dois meses.



Um morador, sob anonimato, descreveu o clima de intimidação: “Ainda está na base da ameaça, até porque é recente. De forma truculenta, com arma na cara e humilhação na frente da família.”



A polícia destaca que o medo dos moradores em denunciar os envolvidos dificulta o avanço das investigações.



A população pode colaborar, de forma anônima, com informações pelo Disque Denúncia, por meio dos seguintes canais:



Central de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177



Aplicativo: Disque Denúncia RJ