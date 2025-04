Polícia investiga uso de postos de combustíveis pelo PCC para lavagem de dinheiro no Rio

Rio de Janeiro – A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) investiga se a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) está utilizando postos de combustíveis no estado para lavar dinheiro. Na manhã desta segunda-feira (14), dois estabelecimentos foram interditados durante a Operação Espectro: um em Cascadura, Zona Norte, e outro em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



De acordo com a Polícia Civil, os postos operavam sem licença da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e vendiam combustíveis adulterados. A prática, além de ilegal, representa riscos à segurança viária, prejuízos aos consumidores e danos aos veículos.



Os estabelecimentos foram fechados e seus funcionários levados para prestar depoimento. Já os proprietários deverão responder por crimes contra a ordem econômica e as relações de consumo.



As investigações buscam identificar os responsáveis diretos pelas fraudes, possíveis laranjas, cúmplices e financiadores, além de mapear outros postos sob influência do crime organizado.



A polícia suspeita que os locais fiscalizados façam parte de um esquema maior, articulado pelo PCC, para lavar dinheiro e ampliar sua atuação no Rio de Janeiro.