Marido: 'Eu falei pra ela não correr'

O delegado André Cavalcante, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), afirmou que trabalha com todas as possibilidades, inclusive a de que traficantes teriam efetuado os disparos após confundirem os fiéis com milicianos.

"A investigação está em fase inicial. Estamos cientes das informações que têm circulado, no sentido de que [integrantes do culto] teriam sido confundidos [com criminosos]. Estamos investigando, e nenhuma linha é descartada', disse, ao MEIA HORA.

De acordo com o portal 'G1', o marido da vítima, Edvaldo Oliveira, teria ido com Sebastiana no carro do casal, buscar remédios, quando foram abordados.

Ele disse que os homens pediram para o casal descer do carro e atiraram.

"Só estávamos eu e ela. Atiraram em mim e nela. Eu acho que dois tiros nas costas. Eu falei pra ela não correr, ela correu, e eu deitei no chão. Deram tiro no chão, não acertaram", conta. Na sequência, o marido disse que o casal era da igreja, e os bandidos fugiram.