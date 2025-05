Bienal 2025 terá parque literário e homenageará o escritor Ruy Castro

O evento deste ano ganhou mais importância com a escolha do Rio como Capital Mundial do Livro em 2025 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

“Eu comecei a frequentar a Bienal como criança e apenas leitor. E toda vez que entro na Bienal ainda hoje dou uma chorada de emoção. Adoro essa ideia de Book Park porque traz um senso de diversão e entretenimento. Eu defendo bastante tirar essas ideias da literatura como pedestal, de que ela é para poucos. Colocar a literatura no lugar que ela deve estar, de ser tão divertida como jogar videogame e assistir série”, disse o escritor Raphael Montes, que vai participar do evento deste ano.

A programação oficial traz em destaque autores brasileiros como:

Ailton Krenak,

Conceição Evaristo,

Marcelo Rubens Paiva,

Drauzio Varella,

Pedro Bial,

Miriam Leitão,

Mario Sergio Cortella,

Leandro Karnal,

Gabriela Prioli,

Itamar Vieira Junior,

Aline Bei,

Jefferson Tenorio.

Entre os estrangeiros, estão previstos:

A nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie,

A cubana Teresa Afonso Cruz,

A britânica Cara Hunter,

As italianas Dacia Maraini e Antonella Lattanzi,

A chilena Lina Meruane,

Os norte-americanos GT Karber, Lynn Painter e Alexene Farol Folmuth,

O canadense Brynne Weaver.

A Bienal é organizada pela empresa GL events Exhibitions em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL).

“A Bienal é muito mais do que um festival, é uma celebração da leitura e da potência transformadora dos livros. E se está presente na memória afetiva da cidade há décadas, desta vez, os visitantes vão viver experiências ainda mais marcantes”, disse Tatiana Zaccaro, diretora da GL events Exhibitions.

“Se na última edição comemoramos os 40 anos do maior festival literário do país, este ano olhamos para o futuro, para mostrar a importância do livro em todas as suas formas”, disse o presidente da SNEL, Dante Cid.

Acesso

Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial do evento por R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia). Professores e bibliotecários têm acesso gratuito com a apresentação da carteira profissional. O evento terá uma roda gigante e quem quiser comprar ingresso antecipado o valor é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O serviço de transporte privado será ampliado em rotas tidas como estratégicas, informaram os organizadores, para que o acesso ao Riocentro seja facilitado. Horários e pontos de embarque estão disponíveis no site oficial da Bienal.