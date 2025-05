MC Ryan SP é preso após 'cavalo de pau' em gramado de estádio no interior de SP

O cantor MC Ryan SP foi detido no começo da madrugada deste sábado, 10, após se envolver numa confusão em Piracicaba, interior de São Paulo, onde realizou um show no Estádio Barão de Serra Negra. O caso foi registrado pela Polícia Civil como "dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem".

A reportagem buscou contato com a equipe do cantor, a empresa que organizou o evento e a prefeitura de Piracicaba, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem. Nas redes sociais, MC Ryan afirmou que não ofereceu "risco a ninguém". O time do XV de Piracicaba, que atua no estádio, diz estar levantando os prejuízos.

MC Ryan se apresentou no festival Trap Boom, que também contou com apresentações dos cantores Matuê e MC Joãozinho VT, na noite de ontem, 9. Antes do show, ele dirigiu um carro de luxo por cima do gramado do estádio, que pertence à prefeitura e costuma ser palco dos jogos de futebol do XV de Piracicaba.

Alguns vídeos do momento chamaram atenção nas redes sociais. O cantor, que não tem carteira de habilitação para conduzir carros, foi chamado para prestar depoimento, e foi preso. Em entrevista ao EPTV 1, telejornal local de uma afiliada da Globo na região, o delegado André de França Oliveira falou sobre o caso.

"Deliberei por realizar a prisão em flagrante do cantor em razão dos danos qualificados perpetrados no gramado. De fato, nas primeiras informações que a gente levantou, o dano é elevado. Os representantes do evento colocaram em torno de R$ 250 mil", disse.

Em seguida, prosseguiu: "Uma parte do gramado foi prejudicada. Inclusive, o próximo jogo do XV está comprometido, não vai ter condições de ser realizado [no estádio]. Também identificamos que ele não tem carteira para conduzir veículo automotor. Razão pela qual ele também foi enquadrado em face desse delito."

"E, por fim, também identificamos que as várias manobras arriscadas e perigosas que ele desenvolveu expôs ao risco uma população ali presente, mais de 3 mil pessoas. Ele estava muito próximo a uma linha divisória tênue que poderia ter ultrapassada", concluiu o delegado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, MC Ryan "tentou fugir após ser informado pela produtora do evento que precisaria arcar com os custos do dano".

MC Ryan usou suas redes sociais para se pronunciar em um vídeo postado durante a madrugada. "Fui fazer o show, tinha um espaço bem livre, não oferecia risco a ninguém. Acabei dando um 'cavalinho de pau' lá e o contratante chamou a polícia para mim. Estou aqui dentro da delegacia e vou prestar o depoimento. Só para vocês não verem qualquer outro tipo de notícia fake."

"O contratante esperou eu subir o palco, fazer o show e depois chamou a polícia. Não entendi por que ele fez isso, sendo que está com meu dinheiro na conta dele. Pediu R$ 70 mil, foi mandado R$ 20 mil. Ele queria mais R$ 50 mil, não tinha, porque o Pix excedeu o horário. A polícia foi lá e nos trouxe para a delegacia na madrugada".

Já o XV de Piracicaba, que atualmente está fora das divisões nacionais, mas disputa a Copa Paulista, publicou breve nota sobre o caso.

"O Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba informa que está ciente dos danos ocorridos na madrugada no Estádio Barão da Serra Negra, durante a realização de um evento particular. O estádio foi alugado para a realização do evento, e as responsabilidades pelos prejuízos estão sendo apuradas."

Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre o caso:

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (10) no bairro Alto, em Piracicaba. Guardas municipais realizavam patrulhamento na região, quando foram acionados para atender uma ocorrência de tumulto no Estádio Barão da Serra Negra, onde ocorria um evento musical. Segundo o boletim de ocorrência, o indiciado teria entrado com um veículo no gramado e realizado diversas manobras perigosas, além de tentar fugir ao ser após ser informado pela produtora do evento que precisaria arcar com os custos do dano. O suspeito foi detido e permaneceu à disposição do Poder Judiciário. O caso foi registrado como dano, dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem na Seccional de Piracicaba